Москва, 1 сентября, 2021, 00:00 — ИА Регнум. Сегодня, 1 сентября, в России вступил в силу закон, позволяющий обжаловать административные штрафы за нарушения Правил дорожного движения (ПДД) в электронном виде на портале «Госуслуги», сообщает ИА REGNUM.

Гибдд.рф Система автоматической фиксации нарушений ПДД

Речь идет только о нарушениях, зафиксированных камерами.

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении в случае фиксации камерами может быть также подана в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью либо простой электронной подписью с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг либо посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда.

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Однако направление жалобы в суд в электронной форме допустимо при наличии технической возможности у суда принять жалобу в такой форме — это положение вступает в силу с 1 сентября 2021 года.