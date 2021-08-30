Новосибирск, 30 августа, 2021, 12:20 — ИА Регнум. В Новосибирске во всех школах будет организовано бесплатное горячее питание всех учеников начальных классов. Это более 87 тысяч детей — 45% от количества школьников, сообщила мэрия города.

Пресс-служба Министерства просвещения России Школьная столовая

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«В летний период департаментом образования совместно с НИИ гигиены Роспотребнадзора и комбинатами питания были разработаны варианты примерных единых меню завтраков и обедов для обучающихся начальных классов, обеспечивающие сбалансированность рациона, — сообщил сегодня, 30 августа, начальник департамента образования мэрии города Рамиль Ахметгареев. — С сентября будем отрабатывать механизм выплаты денежной компенсации на обеспечение питанием обучающихся — детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, обучение которых организовано на дому по медицинским показаниям».

Он уточнил, что в школах созданы и активно работают комиссии по родительскому контролю питания обучающихся.