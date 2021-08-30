Москва, 30 августа, 2021, 12:16 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с белорусским коллегой Александром Лукашенко поздравил его с днем рождения, сообщается 30 августа на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Александр Лукашенко

«В ходе телефонного разговора Владимир Путин тепло поздравил президента Республики Беларусь Александра Лукашенко с Днём рождения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны также затронули некоторые вопросы двустороннего сотрудничества и предстоящих контактов в различных форматах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Лукашенко является патриотом своей страны, а сама страна является одной из наиболее развивающихся на постсоветском пространстве.

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