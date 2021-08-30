Пекин, 30 августа, 2021, 12:18 — ИА Регнум. Компания MG Cars (принадлежит концерну SAIC) представит салон нового кроссовера MG One 9 сентября. Об этом сообщает издание Autohome.

Autocarindia MG One

Ранее на автомобильной выставке в Чэнду был представлен экстерьер новинки. Однако интерьер модели на выставке показан не был.

Отмечается, что MG One по своим габаритам похож на Volkswagen Tiguan. Основана модель на новой модульной «тележке» Sigma от компании SAIC. Данная платформа позволяет использовать различные подвески, варьировать колёсную базу и оснащать автомобили разнообразными двигателями, в том числе с электрической составляющей.

MG One оснащается турбированным двигателем объёмом 1,5 л мощностью 181 л. с. В качестве трансмиссии предусмотрены шестиступенчатая «механика» или семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Привод у модели только передний.

Ранее автопроизводитель Suzuki представил в Японии новый микровэн Wagon R Smile.

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