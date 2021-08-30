Ростов-на-Дону, 30 августа, 2021, 12:14 — ИА Регнум. Дополнительно 600 млн рублей будет направлено на строительство моста на улице Малиновского в Ростове-на-Дону. Средства выделены из федеральной казны. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Rostov-gorod.ru В Ростове-на-Дону разбирают мост на улице Малиновского

Средства будут направлены на ускорение работ по реконструкции объекта. Дополнительное финансирование позволит оперативнее завершить работы по строительству моста на месте старого путепровода.

ИА REGNUM напоминает, что первоначальная стоимость реконструкции моста на улице Малиновского составила 2,6 млрд рублей.