Ереван, 30 августа, 2021, 12:12 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян отправится в Москву с двухдневным рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба армянского МИД.

Parliament.am Арарат Мирзоян

«С 30 по 31 августа министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян посетит Российскую Федерацию с рабочим визитом», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы в ходе визита планируется встреча Мирзояна с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. После этого они ответят на вопросы представителей СМИ в ходе совместной пресс-конференции.

Кроме того, сообщается, что Мирзоян в Москве встретится с генеральным секретарём Организации Договора о коллективной безопасности Станиславом Засем.

Напомним, 12 мая ВС Азербайджана зашли на территорию Армении в районе Черного озера Сюникской области. В Баку заявили, что это было сделано для «корректировки границы». После этого ситуация на границе обострилась. В конце августа азербайджанские военнослужащие на двое суток заблокировали участок дороги в Сюникской области, который в советское время проходил по территории Азербайджанской ССР.