Абакан, 30 августа, 2021, 12:11 — ИА Регнум. Ещё девять человек с диагнозом COVID-19 скончались в Хакасии, сообщили ИА REGNUM 30 августа в региональном правительстве.

AlexChirkin Медицинская маска

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: спад перед новой волной? – все новости»

Жертвами коронавирусной инфекции стали восемь женщин (54 года, 58 лет, 66 лет, 67 лет, 76 лет, 87 лет, 87 лет, 92 года) и 66-летний мужчина.

С начала 2021 года в Хакасии умер 571 ковид-пациент, за весь период пандемии — 938.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января текущего года в республике выявлен 17 681 носитель коронавируса.