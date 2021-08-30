Чита, 30 августа, 2021, 12:11 — ИА Регнум. В июле 2021 года отправить мальчика в первый класс в Забайкальском крае было на четыре тысячи дешевле, чем девочку. Такие данные приводит территориальное управление государственной статистики.

ИА REGNUM Школа

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Отмечается также, что основной набор одежды для мальчика можно было приобрести за 11,9 тыс. рублей, для девочки — за 15,9 тыс. рублей. На ранец с канцтоварами в этот период необходимо было потратить еще около четырёх тысяч рублей.

Вместе с тем, Забайкальский край вошел в пятерку топ регионов с наименьшими ценами школьного набора для мальчиков.

Как сообщало ИА REGNUM, в соседней Иркутской области набор одежды и канцелярии для мальчиков стал дороже на 4,4%, а для девочек — на 4,6%.

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