Архангельск, 30 августа, 2021, 12:30 — ИА Регнум. Подведены итоги сессии о проблемах малых народов Севера, которая прошла в рамках недавнего Форума «ECO-BARENTS-2021» в Архангельске. Участники сессии отметили, что встречи представителей малых северных народов Евро-Арктического региона проходили последний раз в 2017-м году, и с тех пор экологическая повестка здесь существенно поменялась. В ходе обсуждения поднимались вопросы, касающиеся положения саамов, подготовки и реализации совместных проектов в пределах Евро-Арктического региона, а также дальнейшего расширения сотрудничества коренных народов Баренцева региона — саамов, ненцев и вепсов.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

«Хочу отметить, что сегодня малые народы, особенно саами, чьи угодья традиционно простираются от российского Кольского полуострова через Норвегию, Финляндию и Швецию до внутренних областей юга Норвегии, часто используются как средство борьбы между компаниями и целыми промышленными отраслями приграничных стран. Это неприемлемо — должен соблюдаться разумный баланс между экономическим развитием и сохранением культурного наследия и уклада жизни малых народов» — отметил руководитель природоохранного союза «Зеленые воины Норвегии» Рубен Оддекалв.

Несмотря на большие расстояния и исторические различия, коренные народы сталкиваются с одинаковыми проблемами по всему Баренцеву региону — это в первую очередь сокращение оленьих угодий в результате деятельности промышленных компаний — что происходит, например, в Норвегии, и вырубка лесов, или сокращение охотничьих угодий в Швеции.

«Пастбищные угодья и пути перегона занимают большие земельные пространства по всему региону. Для нас, саамов, оленеводство в сочетании с народными ремёслами является важной культурной основой. — Отметила представитель парламента саамских народов Норвегии Силье Карине Муотка. — Территории расселения коренных народов богаты природными ресурсами, что имеет свои, часто негативные последствия для основ жизненного уклада. Интерес к природным ресурсам северных районов активно растёт, и коренным народам Баренцева региона приходится прилагать серьёзные усилия, чтобы их голос услышали в политических дебатах по освоению этих ресурсов. За это мы выступаем в Норвегии».

«Саамская карта» умело разыгрывается нашими соседями в борьбе против России — так, Баренц Секретариат, который финансируется правительством Норвегии, направляет внушительные средства на множество проектов, связанных с нашими коренными народами, и на содействие активизации их деятельности. Однако большинство этих проектов направлены на то, чтобы вызвать нестабильность и спровоцировать волны недовольства со стороны КМНС любыми нашими промышленными проектами в регионе» — отметил в своем выступлении участник Форума, руководитель Центра экологического мониторинга Баренцева региона «ПОМОР» Тимофей Суровцев.

Участники сессии обратили особое внимание на случаи, когда под видом заботы о судьбе малых народов реализуются частные идеи. В этой связи руководитель ассоциации журналистов «ЭКО-пресс» Сергей Шахиджанян обратил внимание экспертов на деятельностьжителя Мурманской области Андрея Данилова, саама по национальности, который ведет активистскую пропаганду: «Людей, подобных Данилову, никто не назначал, никто не выбирал и не уполномочивал выступать от имени всех саами России! Такие люди просто крадут голоса большинства малых народов и от их имени поднимают проблемы, которые для них просто не актуальны». Шахиджанян отметил, что не получив выгоды со стороны России, многие активисты принимают антироссийскую позицию и призывают к различным санкциям. Например, Данилов обратился к Илону Маску с призывом не покупать металлы у российских компаний из-за возможных проблем с экологией, хотя схожие экологические проблемы и схожие производства есть во всех странах Баренцева региона — например, в Норвегии.

С экспертом согласилась Силье Карине Муотка из норвежского Парламента саамских народов, которая обратила внимание участников Форума на то, что настоящих саамов в Баренцевом регионе волнуют не спекуляции, а проблемы сохранения традиционного уклада. «У нас такая ситуация, когда один саам, не имея никаких полномочий, может выступать от имени всех, попросту невозможна — все решается на общих собраниях и утверждается в Парламенте саамских народов Норвегии! В нашей стране катастрофически сокращаются природные угодья малых народов для выпаса оленей: под многочисленные объекты ветряной энергетики в стране вырубаются леса и по заповедным некогда землям прокладываются километры дорог. Все более расширяют свою негативную деятельность горнодобывающие норвежские компании, которым наше правительство разрешает сбрасывать шлак и ядовитые отходы в процессе добычи руды в наши уникальные фьорды и загрязнять наши северные моря — вот что нас действительно волнует», — подчеркнула Силье Карине Муотка.

Для того, чтобы сделать трансграничный диалог по теме поддержки малых народов Севера доступным, непрерывным и эффективным, участники сессии предложили использовать интернет-площадку сообщества независимых экологов и журналистов Баренцева региона BRIES, которая поможет осуществлять взаимодействие представителей этих народов с ведущими региональными медиа и экологами для освещения и сотрудничества в решении экологических проблем в Баренцевом регионе.