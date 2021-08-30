Архангельск, 30 августа, 2021, 12:10 — ИА Регнум. За последние сутки в Архангельской области диагноз «COVID-19» подтвердили у 261 человека. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Среди новых заболевших — 60 архангелогородцев, 37 северодвинцев, 34 жителя Плесецкого района. Инфекцию выявили также у жителей Новодвинска, Мирного, Пинежского, Приморского и других районов области.

По данным штаба, за последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 50 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа в России выявили 18 325 новых случаев заражения коронавирусом.