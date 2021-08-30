Ростов-на-Дону, 30 августа, 2021, 12:09 — ИА Регнум. Штормовое предупреждение о чрезвычайной пожароопасности объявлено в Ростовской области, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России 30 августа.

22.mchs.gov.ru Высокая пожароопасность

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Согласно прогнозу синоптиков, с 31 августа по 2 сентября в ряде территорий Ростовской области сохранится высокий риск возникновения пожаров. Особо внимательными следует быть жителям Чертковского, Семикаракорского, Багаевского, Весёловского, Мартыновского, Усть-Донецкого и Константиновского районов.

Высокая пожароопасность сохранится местами в юго-восточных, северо-западных, северо-восточных, южных районах и Приазовье.