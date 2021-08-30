Ульяновск, 30 августа, 2021, 12:09 — ИА Регнум. Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских предлагает в День знаний допустить на праздник матерей учащихся начальных классов. Об этом он написал на своей странице в «Инстаграме».

Булатова Екатерина ИА REGNUM День знаний

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Руководитель региона, говоря о предстоящем праздновании 1 сентября, предложил «дать возможность мамам школьников с первого по четвертые классы присутствовать со своими детьми на праздничных мероприятиях». Он также заявил «как работодатель», что он предоставит эту возможность сотрудницам администрации, «чьи дети идут в начальную школу».

Врио губернатора рекомендовал местным властям и работодателям последовать «нашему примеру» :

«Давайте дадим возможность в этот и без того волнительный день побыть младшеклассникам рядом с мамами».

Напомним, в 2021 году в Ульяновской области в 412 школах будут учиться почти 124 тыс. учеников, в том числе 14 тыс. первоклассников.

Как сообщало ИА REGNUM, обучение в этом году начнется в очном формате. Ранее замглавы Ульяновска Инна Митрофанова проинформировала, что 1 сентября проведение торжественных мероприятий в школах планируется в несколько потоков на открытом воздухе.