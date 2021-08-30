Варшава, 30 августа, 2021, 12:08 — ИА Регнум. 29 августа стало известно о кончине известной польской оперной певицы Тересы Жилис-Гары. Известие о её смерти опубликовал на своей странице в Twitter министр культуры и национального наследия Польши Петр Глиньский.

ru.torange.biz Скорбь

«Ушла из жизни Тереса Жилис-Гара, самая известная певица (сопрано) оперной сцены, популяризатор польской музыки, педагог. Вечная ей память», — говорится в сообщении Глиньского.

Тереса Жилис-Гара родилась 23 января 1930 года в Ландварове возле Вильнюса. Училась в Высшей музыкальной школе в Лодзи. В 1954 году она выиграла первый приз на польском конкурсе молодых вокалистов в Варшаве, стала выступать на радио и в Краковской филармонии в качестве солистки.

Её оперный дебют состоялся в 1956 году на сцене Краковской оперы. В 1960 году заняла третье место на международном музыкальном конкурсе в Мюнхене, после чего её оперная карьера была в значительной степени связана с ФРГ.

В 1970-х и первой половине 1980-х годах в качестве приглашённой актрисы активно работала в Германии, Австрии, Великобритании, Италии, Испании, Нидерландах, Франции, США, Аргентине, выступала и в Большом театре в Москве.

В 2011 году была награждена Орденом Возрождения Польши. Последние годы жизни проживала в Монако.