Киев, 30 августа, 2021, 12:04 — ИА Регнум. Украинская писательница Лариса Ницой заявила, что украинцы — «божья нация», находящаяся на высшей ступени развития, которая поэтому не будет спорить с Россией о происхождении борща. Она рассказала об этом 30 августа в интервью изданию «Главред».

Khm.gov.ua Лариса Ницой

Как считает писательница с Украины, народ этой страны привык делиться со всеми и не ставить себя выше других.

«Мы всегда, создавая комфортные условия для себя и своего, старались сделать тепленько и другим, приглашали: «Иди к нам, мы тебя тоже нагреем и накормим», — сказала она, добавив, что, по ее мнению, украинцы — это «божья и светлая» нация, которой, как считает писательница, надо «учиться быть зубастыми и выгрызать свое».

При этом Ницой уточнила, что украинцы не рассматривают вопрос о принадлежности борща и назвала спор об этом «московскими дикостями».

«Для нас это очевидные вещи, потому что мы находимся на самом высоком уровне развития», — добавила украинская писательница.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа украинский политический эксперт, конфликтолог Владимир Мулык заявил, что президент России Владимир Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев» предупредил Украину о том, что нынешняя политика власти приведет к страшным последствиям для государства в будущем.