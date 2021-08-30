Южно-Сахалинск, 30 августа, 2021, 12:04 — ИА Регнум. На Сахалине после обнаружения местными жителями на побережье реки Ловецкая в Невельском районе разрушенного памятника Юрию Гагарину среди обломков, песка и грязи, возбудили уголовное дело по статье «уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» выявленных объектов культурного наследия, природных комплексов, объектов, взятых под охрану государства, или культурных ценностей)», сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 августа в областной прокуратуре.

Юрий Гагарин

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Стелла с барельефом лётчика-космонавта СССР Юрия Гагарина была установлена в 1971 году к десятилетию полёта человека в космос в Невельске по улице Советской. В 1978 году местные жители отреставрировали памятник и перенесли его на въезд в город.

В июне 2021 года вице-мэр Невельска отдал устное распоряжение ООО «Спецстрой» демонтировать стеллу. При этом на данные работы не было проекта и муниципального контракта. В отношении чиновника возбуждено административное дело за самоуправство.

«Также установлено, что администрацией Невельского городского округа меры к выявлению и учету стелы, обладающей признаками объекта культурного наследия, ее оформлению для включения в перечень выявленных объектов культурного наследия не принимались; полномочия по инициированию процесса постановки объекта на учет с целью определения его дальнейшего собственника не исполнялись», — уточнили в ведомстве.

Прокурор вынес по этому поводу представление мэру Невельска.

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Обнаруженный барельеф Гагарина на свалке находится на хранении у администрации. Планируется его реставрация.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Сахалина Валерий Лимаренко 11 августа потребовал отреставрировать выброшенный на побережье памятник космонавту Юрию Гагарину и найти ему достойное место в Невельске.