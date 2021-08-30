В Сербии намерены увеличить размер минимальной зарплаты
Белград, 30 августа, 2021, 12:20 — ИА Регнум. Правительство Сербии предложило увеличить размер минимальной оплаты труда в 2022 до 35 000 динаров (примерно 300 евро). Об этом заявил министр финансов Сербии Синиша Мали 30 августа в эфире телеканала РТС.
Министр уточнил, что большую часть суммы, необходимой на увеличение минимальной оплаты труда, государство возместит работодателям через увеличение той части доходов, которые подлежат освобождению от налогообложения и уменьшение отчислений в пенсионный фонд.
Синиша Мали добавил, что минимальная заработная плата в Сербии увеличилась с 2017 года на 52%, при этом ВВП вырос на 17,3%.
По словам министра финансов Сербии, минимальная зарплата в стране и после увеличения не сможет превысить стоимость потребительской корзины, но эта цель будет «почти достигнута».
Напомним, что ранее профессор частного Факультета экономики, финансов и государственного управления (Белград) Горан Радосавлевич заявил о том, что экономическое развитие Сербии в последние десять лет было ниже средних региональных показателей. По его словам, среднее значение ВВП, представленное по паритету покупательной способности населения с 2013 по 2020 год, было на 12% ниже, чем в других странах региона.