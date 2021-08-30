Белград, 30 августа, 2021, 12:20 — ИА Регнум. Правительство Сербии предложило увеличить размер минимальной оплаты труда в 2022 до 35 000 динаров (примерно 300 евро). Об этом заявил министр финансов Сербии Синиша Мали 30 августа в эфире телеканала РТС.

Images Money Деньги

Министр уточнил, что большую часть суммы, необходимой на увеличение минимальной оплаты труда, государство возместит работодателям через увеличение той части доходов, которые подлежат освобождению от налогообложения и уменьшение отчислений в пенсионный фонд.

Синиша Мали добавил, что минимальная заработная плата в Сербии увеличилась с 2017 года на 52%, при этом ВВП вырос на 17,3%.

По словам министра финансов Сербии, минимальная зарплата в стране и после увеличения не сможет превысить стоимость потребительской корзины, но эта цель будет «почти достигнута».

Напомним, что ранее профессор частного Факультета экономики, финансов и государственного управления (Белград) Горан Радосавлевич заявил о том, что экономическое развитие Сербии в последние десять лет было ниже средних региональных показателей. По его словам, среднее значение ВВП, представленное по паритету покупательной способности населения с 2013 по 2020 год, было на 12% ниже, чем в других странах региона.