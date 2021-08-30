Новосибирск, 30 августа, 2021, 12:05 — ИА Регнум. В Новосибирске к обучению в очном режиме готовы 165 школ, 49 будут работать по смешанной модели. При этом все начальные классы будут обучаются очно. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Mos.ru Школа в эпоху коронавируса

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«Проведение праздничных мероприятий 1 сентября рекомендовано организовать по классам или параллелям на открытом воздухе с использованием масок для родителей. Решение о формате проведения линейки принимает руководитель образовательного учреждения, — сообщил начальник департамента образования мэрии города Рамиль Ахметгареев. — Если на улице будет ненастная погода, то мероприятия переносятся в класс».

В городской администрациии подчеркнули, что в 2021/2022 учебном году работа школ будет выстроена в условиях распространения коронавируса по аналогии с прошлым годом с принятием необходимых мер: термометрия на входе; уборка с использованием дезинфекционных средств, наличие антисептических средств для обработки рук; использование масок и перчаток персоналом пищеблоков; закрепление за каждым классом отдельного кабинета; организация учебного процесса по специально разработанному расписанию уроков.

Также до 1 января 2022 года в новосибирских школах действует запрет Роспотребнадзора на проведение массовых мероприятий между различными классами.