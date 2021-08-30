Москва, 30 августа, 2021, 11:59 — ИА Регнум. Самое лучшее художественное произведение отечественной классики — «Война и мир» Льва Толстого считают 12% жителей России, на втором месте — «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова (11%), приводит данные исследовательский центр портала Superjob.ru.

Вальтер Фирл. Наслаждение чтением

На третьем месте со значительным отрывом от лидеров оказалось произведение «Преступление и наказание» Федора Достоевского (2%). По 1% голосов набрали: «Мертвые души» Николая Гоголя, «Тихий Дон» Михаила Шолохова, «Идиот» Федора Достоевского, «Собачье сердце» Михаила Булгакова, «Евгений Онегин» Александра Пушкина и др.

Признались, что не читают художественную литературу 20% опрошенных. Не смогли назвать лучшую книгу 4%.

Опрос проведен 2 июля — 23 августа 2021 года. Опрошены 3000 граждан РФ старше 18 лет в 620 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, самой популярной зарубежной писательницей пользователи российских книжных сервисов считают автора серии романов «После» Анну Тодд.

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