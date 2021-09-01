Москва, , 00:01 — REGNUM Сегодня, 1 сентября, ограничивается доступ третьих лиц к персональным данным, сообщает ИА REGNUM.

Персональные данные geralt

Согласно приказу Роскомнадзора, в согласии субъект персональных данных должен разрешить (запретить) не только обработку представленных сведений, но и их распространение.

Кроме того, документ должен быть оформлен таким образом, чтобы гражданин мог указать, какие именно сведения из представленных данных он готов обнародовать.

В согласии на обработку персональных данных должны присутствовать следующие сведения: фамилия, имя, отчество (ФИО), e-mail или почтовый адрес; данные об операторе: наименование или ФИО (для ИП), место регистрации, ИНН, ОГРН, адрес сайта; цель обработки персональных данных; категории и состав персональных данных — общие, специальные, биометрические; перечень данных, на которые субъект может наложить запрет на распространение; условия передачи сведений третьим лицам, перечень этих лиц; срок действия согласия.

Вместе с тем в июне правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, направленный на борьбу со злоупотреблениями при сборе персональных данных. Вводится запрет на понуждение потребителя под угрозой отказа в совершении сделки к предоставлению персональных данных в случаях, когда предоставление таких данных не предусмотрено законодательством Российской Федерации и не связано с совершением сделки по реализации товаров (работ, услуг).

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