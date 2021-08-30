Тбилиси, 30 августа, 2021, 11:59 — ИА Регнум. Правительство Грузии примет меры, чтобы поддержать фермеров края Кахетия, чей урожай винограда погубил град. Об этом 30 августа заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили в ходе заседания.

Хуан Фернандез. Натюрморт с четырьмя гроздьями винограда. 1629-1636

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«Государство заплатит 80 тетри (около 19 руб.) за килограм поврежденного белого винограда, а за черный Саперави — по 1 лари (около 24 руб.). А тем, чьи площади полностью уничтожены, мы заплатим по 3 тысячи лари (более 70 тыс. рублей) за гектар», — сказал Гарибашвили.

Он добавил, что фермерам, у которых, кроме винограда, погибли виноградники, государство поможет восстановить их.

Напомним, в конце августа град в Кахетии нанёс сильный ущерб виноградникам в трёх районах. Согласно подсчетам, пострадали около 5 тыс. гектар насаждений. Кахетия является центром виноделия в Грузии.