Стокгольм, , 11:58 — REGNUM Посол Индонезии встретился с королем Швеции в королевском дворце в Стокгольме, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

Стокгольм. Швеция

Посол рассказал о двустороннем сотрудничестве, которое успешно развивалось между Индонезией и Швецией на протяжении последних 70 лет. Интенсивность двусторонней торговли будет увеличиваться за счет расширения сферы сотрудничества.

О результатах расширенного сотрудничества можно судить по стоимости инвестиций Швеции в Индонезию, которая увеличилась в 2018 и 2019 году.

«Индонезия и Швеция привержены расширению сотрудничества в области здравоохранения, уделяя основное внимание борьбе с пандемией и управлению общественным здравоохранением», — подчеркнул посол Индонезии.

Индонезия и Швеция сформировали совместную рабочую группу в области новых и возобновляемых источников энергии в апреле 2021 года.