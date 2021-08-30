Абакан, 30 августа, 2021, 11:58 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Хакасии подтверждено 139 случаев COVID-19, выздоровели 62 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 августа в правительстве республики.

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С начала 2021 года в Хакасии выявлен 17 681 носитель коронавируса, за весь период пандемии — 35 233. Общее число выздоровевших в регионе — 31 185 человек.

Напомним, 29 августа в Хакасии выявили 140 носителей коронавируса.