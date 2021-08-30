В Калужской области доходы бюджета за полгода выросли на 22%
Калуга, 30 августа, 2021, 12:11 — ИА Регнум. В Калужской области доходы регионального бюджета за первое полугодие 2021 года составили 35 млрд 809 млн рублей, что на 6 млрд 375 млн рублей, или на 22%, больше поступлений за аналогичный период 2020 года. Наибольший прирост сложился из налога на прибыль организаций, НДФЛ, акцизов и налога на имущество организаций. Из федерального бюджета поступило 7 млрд 999 млн рублей. Об этом 30 августа заявила министр финансов области Валентина Авдеева на заседании регионального правительства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.
По словам министра, областной бюджет направлен на повышение уровня жизни населения Калужской области. Расходы бюджета составили 32 млрд 518 млн рублей. Прежде всего они связанны с достижением целевых показателей региональных проектов, которые являются региональными составляющими национальных проектов. На их реализацию было направлено 4 млрд 823 млн рублей, на финансирование социальных программ — 22 млрд 566 млн рублей.
Исполнение госпрограммы «Социальная поддержка граждан Калужской области» в сумме 3 млрд 314 млн рублей позволило обеспечить выполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан. Ежемесячные денежные выплаты получили 86 тысяч граждан.
Реализация госпрограммы «Семья и дети Калужской области» направлена на повышение уровня и качества жизни семей с детьми, а также рост рождаемости. В соответствии с областным законодательством, 64 тысячи граждан получили различные виды пособий и компенсаций на детей. На эти цели направлено 367 млн рублей. На реализацию госпрограммы «Развитие здравоохранения в Калужской области» направлено 6 млрд 755 млн рублей. Значительный объем ассигнований — 1 млрд 251 млн рублей — направлен на лекарственное обеспечение. Льготные лекарственные препараты получили 42,5 тыс. больных. Расходы на образование составили 8 млрд 256 млн рублей.