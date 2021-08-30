Калуга, 30 августа, 2021, 12:11 — ИА Регнум. В Калужской области доходы регионального бюджета за первое полугодие 2021 года составили 35 млрд 809 млн рублей, что на 6 млрд 375 млн рублей, или на 22%, больше поступлений за аналогичный период 2020 года. Наибольший прирост сложился из налога на прибыль организаций, НДФЛ, акцизов и налога на имущество организаций. Из федерального бюджета поступило 7 млрд 999 млн рублей. Об этом 30 августа заявила министр финансов области Валентина Авдеева на заседании регионального правительства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бюджет

По словам министра, областной бюджет направлен на повышение уровня жизни населения Калужской области. Расходы бюджета составили 32 млрд 518 млн рублей. Прежде всего они связанны с достижением целевых показателей региональных проектов, которые являются региональными составляющими национальных проектов. На их реализацию было направлено 4 млрд 823 млн рублей, на финансирование социальных программ — 22 млрд 566 млн рублей.

Исполнение госпрограммы «Социальная поддержка граждан Калужской области» в сумме 3 млрд 314 млн рублей позволило обеспечить выполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан. Ежемесячные денежные выплаты получили 86 тысяч граждан.

Реализация госпрограммы «Семья и дети Калужской области» направлена на повышение уровня и качества жизни семей с детьми, а также рост рождаемости. В соответствии с областным законодательством, 64 тысячи граждан получили различные виды пособий и компенсаций на детей. На эти цели направлено 367 млн рублей. На реализацию госпрограммы «Развитие здравоохранения в Калужской области» направлено 6 млрд 755 млн рублей. Значительный объем ассигнований — 1 млрд 251 млн рублей — направлен на лекарственное обеспечение. Льготные лекарственные препараты получили 42,5 тыс. больных. Расходы на образование составили 8 млрд 256 млн рублей.

«В целом по итогам исполнения областного бюджета в первом полугодии 2021 года сложился профицит в объеме 3 млрд 291 млн рублей», — отметила Валентина Авдеева.