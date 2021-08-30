Саратов, 30 августа, 2021, 12:32 — ИА Регнум. В Саратовской области за минувший день зарегистрировали 18 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. Всего от COVID-19 умерли по состоянию на 30 августа 2303 человека, сообщает региональный минздрав.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались за сутки восемь мужчин и 10 женщин в возрасте от 46 до 84 лет, уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области по состоянию на 30 августа подтверждено 80 586 случаев инфицирования коронавирусом. Выздоровели за все время 74 636 человек.

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