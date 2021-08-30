Владикавказ, 30 августа, 2021, 11:55 — ИА Регнум. В Северной Осетии новый учебный год планируется начать в традиционной форме — очно. При этом все администрации школ уведомлены, что работа должна быть организована в соответствии с ситуацией по коронавирусу, с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. Об этом заявила врио министра образования и науки РСО-Алания Элла Алибекова.

Алексей Колчин, ИА REGNUM Школьная линейка 1 сентября

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По её словам, в таком режиме из-за пандемии коронавируса школы начинают учиться уже второй год подряд. С учетом того, что и прием детей, и организация учебного процесса уже отработаны, сбоев в работе быть не должно, уверена чиновница.

Среди мер безопасности Алибекова назвала обязательное измерение температуры на входе детям и педагогам, соблюдение социальной дистанции, дезинфекцию помещений и отмену массовых мероприятий.

Всего в Северной Осетии в новом учебном году сядут за парты 93 969 школьников. Впервые перешагнут порог школ 10 608 детей, что на 600 человек больше, чем годом ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, учебный год в школах Северной Осетии начнется 4 сентября из-за проведения мероприятий в память о жертвах теракта в школе № 1 города Беслана.