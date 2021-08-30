Санкт-Петербург, 30 августа, 2021, 12:00 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в ближайший четверг, 2 сентября, стартует кампания по вакцинации против гриппа. В планах у властей — привить более 60% населения. Об этом 30 августа сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Чиновница сообщила, что Петербург находится в преддверии сезонного подъема заболеваемости гриппом и другими острыми респираторными инфекциями. Как правило, в городе этот подъем длится восемь месяцев, начинаясь в последней декаде августа или в начале сентября и заканчиваясь в апреле. Чтобы не вводить ограничения в привычную жизнь горожан в планах у городских властей привить не менее 60% петербуржцев.

«В этом году сезонный возможный эпидемиологический подъем гриппа будет проходить на фоне продолжающегося распространения коронавирусной инфекции. Это приносит трудности, сложности в организации прививочной кампании против гриппа, так как необходимо продолжить вакцинацию населения против COVID-19 и обязательно привить людей против гриппа. Есть опасность получить смешанную инфекцию — гриппа и коронавируса», — предупредила Чхиджерия.

По словам начальника отдела по организации амбулаторной медицинской помощи взрослому населению комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Ларисы Соловьевой, в 2020 году от гриппа было привито 61,7% населения города, а в этом году в планах привить как минимум 72% петербуржцев.

«В первую очередь, будут привиты группы риска, дети и горожане в возрасте от 55 лет и старше», — добавила она.

Готовясь к подъему заболеваемости, в городе будет развернуто более 4 тыс. инфекционных коек для взрослых. Основной площадкой для лечения пациентов с гриппом станет Клиническая инфекционная больница им. С. П. Боткина.