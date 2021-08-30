Барнаул, 30 августа, 2021, 11:52 — ИА Регнум. В Алтайском крае строят 116 многоквартирных жилых домов, из них 82 с привлечением средств граждан по правилам Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости», сообщает 30 августа Инспекция строительного и жилищного надзора Алтайского края.

Жилье

Там же отметили, что использование эскроу-счетов при строительстве домов предполагает, что средства дольщиков аккумулируются на этих счетах и становятся доступными только после ввода объекта в эксплуатацию.

Само же строительство осуществляют из собственных средств или целевых банковских кредитов. Для расчетов по договорам долевого участия, заключенным в отношении 58 домов, используют эскроу-счета, по 24 домам расчет производят по прежним правилам законодательства об участии в долевом строительстве на расчетный счет застройщика.

Как сообщало ИА REGNUM, а январе-мае 2021 года предприятиями, организациями и индивидуальными застройщиками Алтайского края было построено 4745 новых квартир общей площадью 334,7 тыс. кв. метров, что на 42,1% больше января-мая 2020 года.

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