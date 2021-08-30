Грозный, , 11:52 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко является патриотом своей страны, а сама страна является одной из наиболее развивающихся на постсоветском пространстве. Об этом в своём телеграм-канале написал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Александр Лукашенко и Рамзан Кадыров President.gov.by

«Поздравляю с днем рождения Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко! Александр Григорьевич, безусловно, является настоящим патриотом своей страны, который душой и сердцем болеет за свой народ. Человек и политик с большой буквы, крепкий хозяйственник, Александр Григорьевич многие годы беззаветно служит своей Родине — Беларуси. Результат титанического труда и мудрой политики Александра Григорьевича налицо. Беларусь сегодня одна из самых стабильно развивающихся стран в постсоветском пространстве», — написал Кадыров.

По его словам, Чечня и Белоруссия сотрудничают по многим направлениям — например, в экономике, культуре и спорте: «Наши связи крепнут и расширяются. С особой теплотой вспоминаю встречи с Александром Лукашенко во время моих визитов в Минск».

Кадыров подчеркнул, что в Чечне все ждут в гости Лукашенко: «Встретим с особым радушием. В нашей республике его ценят и уважают как волевого, мужественного и порядочного человека. Я получил из его рук высокую награду Беларуси, которой дорожу — орден Дружбы народов!».

Глава Чечни пожелал белорусскому президенту крепкого здоровья, успехов и благополучия, а Белоруссии и народу этой страны — мира и процветания.