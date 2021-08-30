Воркута, Коми, 30 августа, 2021, 11:51 — ИА Регнум. Воркута получила от правительства Коми 50 миллионов рублей. Средства будут направлены на благоустройство города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики.

Воркута.рф Воркута

Сертификат на благоустройство был вручен мэру города Ярославу Шапошникову накануне, в День шахтера.

По данным администрации Воркуты, в этом году в рамках национальной программы «Формирование комфортной городской среды» в Воркуте благоустроят 11 дворовых территорий, объединяющих 23 многоквартирных дома.

Как сообщало ИА REGNUM, Воркута — один из арктически городов, стремительно теряющих свое население: за тридцать лет численность населения сократилась почти на 70%.