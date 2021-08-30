Казань, 30 августа, 2021, 12:31 — ИА Регнум. В Татарии с начала пандемии по состоянию на 30 августа лабораторно подтверждены 25 417 случаев инфицирования коронавирусом. За сутки заразились еще 49 человек, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Всего выздоровели 22 250 ковид-пациентов, скончались 676 носителей вируса. За минувший день выписались по выздоровлении два человека, количество летальных исходов не изменилось.

Как сообщало ИА REGNUM, в России число выявленных случаев заражения коронавирусом за 29 августа выросло на 18 325, достигнув 6 901 152 случаев.

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