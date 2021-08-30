В Воронеже возбудили дело из-за сноса мозаики в ДК 50-летия Октября
Воронеж, 30 августа, 2021, 11:51 — ИА Регнум. Дело об административном правонарушении возбудили в связи с работами во Дворце культуры имени 50-летия Октября, об этом 30 августа сообщили в пресс-службе управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области.
Также чиновники инициировали проведение внеплановой проверки в отношении собственника указанного объекта.
Как сообщало ИА REGNUM, 28−29 августа внутри здания ДК имени 50-летия Октября в Воронеже рабочие демонтировали мозаичное полотно советского периода. При этом с начала августа здание включено в список объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.
Дворец культуры имени 50-летия Октября в Воронеже, ранее принадлежавший АО «Государственный космический научно-производственный центр имени Хруничева», а также прилегающий к зданию сквер были проданы за 509,4 млн рублей. Новый собственник — ФК «Аксиома». По мнению экспертов, здание и прилегающая территория были приобретены под снос и застройку. Между тем, воронежцы инициировали сбор подписей за сохранение ДК.