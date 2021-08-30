Воронеж, 30 августа, 2021, 11:51 — ИА Регнум. Дело об административном правонарушении возбудили в связи с работами во Дворце культуры имени 50-летия Октября, об этом 30 августа сообщили в пресс-службе управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области.

Цитата из кф «Репетиция оркестра». реж. Федерико Феллини. 1978. Италия, Германия (ФРГ) Под снос

«Управлением возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 7.14.2 КоАП РФ «Неисполнение обязанности по приостановлению работ в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, или работ, проведение которых может ухудшить состояние объекта культурного наследия либо нарушить его целостность и сохранность», проводится административное расследование по сообщениям в средствах массовой информации о факте неисполнения обязанности по приостановлению работ на объекте, обладающем признаками объекта культурного наследия «Дворец культуры им. 50-летия Октября», — говорится в сообщении ведомства.

Также чиновники инициировали проведение внеплановой проверки в отношении собственника указанного объекта.

Как сообщало ИА REGNUM, 28−29 августа внутри здания ДК имени 50-летия Октября в Воронеже рабочие демонтировали мозаичное полотно советского периода. При этом с начала августа здание включено в список объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.

Дворец культуры имени 50-летия Октября в Воронеже, ранее принадлежавший АО «Государственный космический научно-производственный центр имени Хруничева», а также прилегающий к зданию сквер были проданы за 509,4 млн рублей. Новый собственник — ФК «Аксиома». По мнению экспертов, здание и прилегающая территория были приобретены под снос и застройку. Между тем, воронежцы инициировали сбор подписей за сохранение ДК.