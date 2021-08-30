Уровень поддержки политики главы Южной Кореи упал до 41% — опрос
Сеул, 30 августа, 2021, 11:49 — ИА Регнум. В Южной Корее зафиксировали незначительный спад уровня поддержки политики главы государства Мун Чжэ Ина. Об этом сообщает Digital News со ссылкой на исследовательскую компанию Real Meter.
Согласно результатам опроса, проведённого с 23 по 27 августа среди 2524 человек старше 18 лет, уровень поддержки президента страны составил 41,3%, что на 0,3% меньше, чем на прошлой неделе.
Известно, что показатель чуть выше 40% продолжает держаться на протяжении четырёх недель подряд.
Не одобряют деятельность Мун Чжэ Ина 54,7% опрошенных, что на 1% меньше, чем неделю назад. От ответа воздержали 3,6% участников опроса.
Уровень поддержки правящей Демократической партии «Тобуро» составил 31,9%, оппозиционной партии «Сила народа» — 36,9%, партии Справедливости — 6,6%, Открытой демократической партии — 6,5%, Народной партии — 3,8%.