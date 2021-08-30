Сеул, 30 августа, 2021, 11:49 — ИА Регнум. В Южной Корее зафиксировали незначительный спад уровня поддержки политики главы государства Мун Чжэ Ина. Об этом сообщает Digital News со ссылкой на исследовательскую компанию Real Meter.

President.go.kr Мун Чжэ Ин

Согласно результатам опроса, проведённого с 23 по 27 августа среди 2524 человек старше 18 лет, уровень поддержки президента страны составил 41,3%, что на 0,3% меньше, чем на прошлой неделе.

Известно, что показатель чуть выше 40% продолжает держаться на протяжении четырёх недель подряд.

Не одобряют деятельность Мун Чжэ Ина 54,7% опрошенных, что на 1% меньше, чем неделю назад. От ответа воздержали 3,6% участников опроса.

Уровень поддержки правящей Демократической партии «Тобуро» составил 31,9%, оппозиционной партии «Сила народа» — 36,9%, партии Справедливости — 6,6%, Открытой демократической партии — 6,5%, Народной партии — 3,8%.