Москва, , 11:49 — REGNUM Законопроект, продлевающий дачную амнистию, внесли в Госдуму глава комитета по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия») и первый зампред Совфеда Андрей Турчак, передает корреспондент ИА REGNUM 30 августа.

Дом Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Инициатива предполагает продление дачной амнистии до 1 марта 2031 года.

При этом, как пояснил Крашенинников, вместе с правительством обсуждается вопрос об установлении «дачной амнистии» бессрочно, чтобы упрощенный порядок оформления прав граждан на жилую и дачную недвижимость в дальнейшем действовал постоянно.

Кроме того, согласно поправкам, граждане РФ смогут легализовать дома, построенные до 14 мая 1998 года на участках, на которые у них нет документов.

С момента вступления в силу «дачной амнистии» в 2006 году, упрощенным порядком оформления прав на жилые и дачные (садовые) дома, объекты бытового назначения, земельные участки воспользовались 14 млн граждан, уточнил Крашенинников.

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