Подгорица, 30 августа, 2021, 11:45 — ИА Регнум. Министр обороны Черногории Оливера Иняч призвала президента страны Мило Джукановича внести свой вклад в обеспечение мира и безопасности.

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Она отреагировала на заявление президента Джукановича по поводу интронизации митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия в Цетине.

«Заявление президента Черногории Мило Джукановича является прямым несоответствием совместному заявлению заседания Совета обороны и безопасности, на котором я сама присутствовала, и которое по случаю объявленной интронизации призвали всех социально-политических субъектов к сдержанности, терпимости и пониманию, а также уважению прав человека и религиозных свобод, конституции и законов Черногории», — сказала она.

Она указала, что заявление Джукановича о его готовности присоединиться к протестам, если он не откажется от интронизации в Цетине 5 сентября 2021 года, однозначно ставит под сомнение его приверженность выполнению выводов Совета обороны и безопасности, поскольку это нельзя понимать как стремление ослабить напряженность и социальную радикализацию в Черногории.