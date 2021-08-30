Вашингтон, 30 августа, 2021, 11:45 — ИА Регнум. Поклонники Microsoft Flight Simulator публикуют в сети скриншоты и видео, которые показывают воплощение в игре урагана «Ида», сформировавшегося в Атлантическом океане. Об этом 30 августа сообщает портал Screen Rant.

Kappa352.egloos.com Ураган

«Движок» Microsoft Flight Simulator позволяет воспроизводить в игре реальные погодные явления. Особый интерес представляет видео пользователя twitter Zach Wencel, который попытался совершить в игре взлёт в условиях урагана.

https://twitter.com/TmarTn/status/1432016988365283328

https://twitter.com/godfree/status/1431826680134266880

https://twitter.com/ZachAtTheTrack/status/1432048099812380672

Напомним, релиз Microsoft Flight Simulator состоялся 17 августа 2020 года. Игра стала частью сервиса подписки Xbox Game Pass 27 июля 2021-го.