Пермь, 30 августа, 2021, 11:46 — ИА Регнум. В Пермском крае выявили 472 новых заражения коронавирусом, что на два больше, чем днём ранее. Лечение в больницах получают 85 человек, еще 387 пермяков находятся дома под меднаблюдением, сообщает 30 августа оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: спад перед новой волной? – все новости»

Общее число выявленных с начала пандемии в регионе заражений достигло 87 293. Выздоровели 76 886 человек. На сегодняшний день в COVID-центрах пребывает 3521 пациент.

По причине коронавирусной инфекции в Прикамье скончались 4083 человека. За последние сутки зафиксировано 30 летальных исходов.