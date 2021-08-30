Москва, 30 августа, 2021, 11:43 — ИА Регнум. Министерство обороны России объявило закрытый конкурс, в рамках которого будет выбран исполнитель на контракт по обязательному государственному страхованию жизни и здоровья военнослужащих вооруженных сил, а также граждан, призванных на военные сборы в 2022—2023 годы. Итоги тендера подведут 15 октября 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны

Максимальная цена контракта — 9 832 119 749,96 рубля. Источник финансирования — федеральный бюджет. На 2022 год на оплату данного контракта заложено 4 837 885 310,6 рубля, на 2023 год — 4 994 234 439,36 рубля.

Размер обеспечения заявки определен на уровне 49 160 598,75 рубля, а обеспечения контракта — 2 949 635 924,99 рубля или 30% от общей стоимости.

В 2022 году планируется застраховать 1 027 400 человек, из которых 741,1 тысячи — действующие военнослужащие, а 286,3 тысячи — уволенные и планируемые к увольнению военнослужащие. В 2023 в целом планируется застраховать 1 млн 42 тыс. человек.

«Контракт вступает в силу с 1 января 2022 года и действует по 31 декабря 2023 года включительно (срок страхования распространяется на страховые случаи, произошедшие с 00 часов 00 минут 00 секунд 1 января 2022 года по 24 часа 00 минут 00 секунд 31 декабря 2023 года включительно», — отмечается в документации.