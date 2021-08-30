Чита, 30 августа, 2021, 11:43 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 30 августа года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 63 779, причём 552 из них обнаружили только за минувшие выходные (28−29 августа 2021 года).

Pixabay.com Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: спад перед новой волной? – все новости»

Вместе с тем 55 723 пациента (+338 за выходные) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 1299 человек (+5 за выходные).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 110 находятся в тяжёлом состоянии (за выходные данные не изменились), 42 пациент подключен к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (+1 за выходные).

Читайте также: В Забайкалье жертвами COVID-19 стали ещё четыре человека