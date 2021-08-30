Иволгинский район, Бурятия, 30 августа, 2021, 11:41 — ИА Регнум. В Иволгинском районе Бурятии следователи выясняют обстоятельства гибели 67-летнего мужчины, тело которого нашли в сгоревшем вагончике на берегу озера Торма. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Следственное управление СКР по Республике Бурятия В сгоревшем вагончике в Бурятии найдено тело мужчины

Предварительно установлено, что на озере предприниматель разводил рыбу. Вагончик с бытовым газовым оборудованием был установлен на берегу для сторожей, охранявших хозяйство.

«28 августа 2021 года утром прибывшим для смены сторожа работником на месте вагончика обнаружено пепелище, внутри которого находились останки человека. Последний раз сторож выходил на связь два дня назад», — отметили в ведомстве.

По факту происшествия организована доследственная проверка. Следователи в настоящее время выясняют причины возгорания, опрашивают отдыхавших здесь туристов.