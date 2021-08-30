Саратов, 30 августа, 2021, 11:42 — ИА Регнум. В Саратовской области хлеборобы взяли очередной рубеж — собрали 3 млн тонн зерна нового урожая. Об этом заявил губернатор Валерий Радаев. Глава региона отметил, что за этими показателями тяжелый труд в непростых погодных условиях, исключительная ответственность и любовь к родной земле.

Зерновые

«Труженики села прикладывают все свои усилия и мастерство, чтобы каждый дом был обеспечен саратовским хлебом! Спасибо вам за большую самоотдачу, целеустремленность, существенный вклад в экономику и продовольственную безопасность региона. Желаю вам крепкого здоровья, добра и новых достижений», — добавил Радаев.

Среди районов-лидеров, преодолевших рубеж по сбору зерна в 100 тыс. тонн, стали аграрии Балашовского, Калининского, Пугачевского, Екатериновского, Ершовского, Петровского, Перелюбского, Самойловского, Энгельсского и Аткарского районов. Средняя урожайность составила 15,4 ц/га.

В 2020 году хозяйствами Саратовской области было намолочено 5 млн тонн зерна.

ИА REGNUM напоминает, в уборочной кампании-2021 в Саратовской области задействовано более 13,7 тыс. механизаторов. Посевная площадь с учетом сохранившихся озимых составляет 4,1 млн га.

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