* талибов — запрещённая в России организация

Москва, 30 августа, 2021, 11:40 — ИА Регнум. Занятное сообщение о том, что системы ПВО США перехватили не менее пяти ракет, выпущенных по аэропорту Кабула, с учетом того, что послезавтра американцев уже не будет в аэропорту Кабула, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Masoud Akbari Кабул

«Интересно они ПВО взорвут или подарят талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ)? Вывезти ПВО из Афганистана американцы уже не смогут.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и так уже захватили самолеты и вертолеты, танки и другую бронетехнику, так что ПВО им как раз для флеш-рояля.

А если говорить серьезно, то после получения ПВО талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будут контролировать аэропорт не только на земле, но и в воздухе», — высказал свое мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 30 августа по международному аэропорту Кабула было выпущено несколько ракет и не менее пяти их них были перехвачены системой противовоздушной обороны (ПВО) США.

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