Минск, 30 августа, 2021, 11:39 — ИА Регнум. Белорусская госкомпания «Белоруснефть» сообщает о приобретении через свою российскую дочернюю компанию ОАО «НК «Янгпур» ещё одной российской компании — ООО «Пурнефть» в ЯНАО. В итоге белорусская госкомпания контролирует почти две тыс километров российской территории с нефтегазовыми месторождениями.

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ОАО «НК «Янгпур», являющееся 100%-й «дочкой» белоруской госкомпании (приобретение состоялось в 2013 году), стало учредителем ООО «Пурнефть» на те же 100%. «Белоруснефть» в свою очередь является белоруской госкомпанией в подчинении государственного концерна «Белнефтехим».

«Пурнефть» осуществляет поиск, разведку и добычу нефти и попутного нефтяного газа на Усть-Пурпейском лицензионном участке. В распоряжении компании 69 нефтяных скважин.

Директор «Янгпура» Александр Поляков по случаю совершения сделки заявил: «Мы рассматриваем проект как единый в развитии нашего северного кластера. До конца 2021 года планируем полностью объединить «Янгпур» и «Пурнефть».

После объединения «Белоруснефть» планирует увеличить добычу нефти и газа в России почти в полтора раза. О планах поставок в добываемых из российских недр углеводородов в Белоруссию информация отсутствует.

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