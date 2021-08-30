Воронеж, 30 августа, 2021, 11:39 — ИА Регнум. Внутреннее расследование ситуации, сложившейся в Россоши из-за аварии на канализационном коллекторе, поручил провести губернатор Воронежской области Александр Гусев. Об этом он сам 30 августа сообщил в социальных сетях.

Rossadm.ru На месте коммунальной аварии. Россошь

«Поручил профильному зампреду правительства области Сергею Честикину за эту неделю провести внутреннее расследование ситуации, которая случилась в Россоши», — написал Гусев.

Глава региона уточнил, что необходимо установить причины аварии, с учетом относительно небольшого срока эксплуатации коллектора, получить комплексную оценку действий властей района, определить меры, чтобы ситуация не повторилась, и определить ресурсы, чтобы восстановить работу коллектора в штатном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа из-за аварии на канализационном коллекторе в Россоши был отключен городской водозабор, без воды остались около 30 тыс. человек — половина населения города. В течение четырех дней на коллекторе, построенном в 2005 году, произошло пять обвалов. Восстановить работу канализации и вернуть людям воду удалось лишь 26 августа, после того, как в городе ввели режим ЧС и оперативно построили обводной коллектор.