Берлин, 30 августа, 2021, 11:48 — ИА Регнум. Немецкий автопроизводитель Volkswagen планирует прекратить выпуск автомобилей с механической коробкой передач (МКПП). Об этом сообщает издание Auto Motor und Sport.

Volkswagen

В издании отмечается, что уход с рынка машин с «механикой» будет постепенным. Так, первой моделью, которая лишится механической коробки передач, станет Tiguan третьего поколения. Это произойдет в 2023 году. В этом же году версии с «механикой» лишится модель Passat.

К 2030 году автомобили компании, выпускаемые для рынков Евросоюза, США и Китая, полностью утратят версии с МКПП.

Главной причиной отказа от «механики» является желание снизить производственные затраты, поскольку доля автомобилей с такой трансмиссией в структуре продаж компании постоянно снижается.

Кроме того, Volkswagen постепенно переходит на выпуск электрокаров, которым в большинстве случаев вообще не требуется коробка передач.

Напомним, крупнейшее в мире автопредприятие Volkswagen в Вольфсбурге (Германия) переходит на одну рабочую смену. Это связано с дефицитом электронных компонентов для машин.

Читайте также: Volkswagen представил обновленный седан Jetta