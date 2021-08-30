Нальчик, 30 августа, 2021, 11:38 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии ход выборов в Государственную думу восьмого созыва будут контролировать 710 независимых наблюдателей. Они будут наблюдать за процессом голосования на 355 избирательных участках. Об этом рассказал председатель комиссии по культуре и СМИ Общественной палаты КБР Владимир Кудаев.«У наших людей есть неверие в прозрачность избирательной кампании, но я хочу сказать, что на сегодняшний день через Общественную палату на 355 избирательных участках сформированы 710 независимых наблюдателей. Я думаю, что все там будет в порядке, обмануть их невозможно», — заявил Кудаев.

Александра Черданцева, ИА «Амител» Выборы

Напомним, в 2021 году в России в единый день голосования 19 сентября пройдут выборы в Государственную думу. Жителям России предстоит проголосовать за 14 политических объединений и кандидатов-самовыдвиженцев. В связи с угрозой пандемии коронавируса решено проводить выборы в течение трех дней — с 17 по 19 сентября.