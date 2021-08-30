Таллин, 30 августа, 2021, 11:37 — ИА Регнум. Вернувшийся после ковид-ограничений к привычной практике приема круизных судов Таллинский пассажирский порт примет в первую неделю осени сразу три круизных судна. Об этом сообщил ERR.

(сс) pasja1000 В круиз

Так, в среду, 1 сентября, в порту остановится 19-палубный и 323-метровый круизный лайнер MSC Seaview, который прибудет из Швеции. Идущему под мальтийским флагом судну три года, его строительство обошлось в 700 млн евро.

В субботу, 4 сентября, Таллин посетит 251-метровое Oceania Marina, идущее под флагом Маршалловых Островов. Судно построили 10 лет назад в Италии за 500 млн евро.

Лайнер посетит Таллин в рамках десятидневного круиза, начавшегося в Копенгагене и завершающегося в Стокгольме. В Таллин он прибудет через литовскую Клайпеду и Ригу, а дальше направится в финский порт Котка.

В воскресенье, 5 сентября, Таллин посетит Mein Schiff 6. Судно, проводящее начавшийся и завершающийся в Киле недельный круиз, прибудет в Таллин из Стокгольма и направится дальше в расположенный поблизости от Ростока немецкий порт Варнемюнде. Длина идущего под мальтийским флагом четырехлетнего Mein Schiff 6 — 295 метров, его строительство обошлось в 500 млн евро.

Первые круизные суда стали заходить в морской порт Таллина с июля нынешнего года. С марта 2020 года круизные суда не могли посещать эстонию из-за ковид-ограничений.

Из-за пандемии коронавируса возобновленные круизы отличаются от прежних. Вместимость лайнеров значительно ниже обычной. Все пассажиры и члены экипажа перед началом поездки прошли тестирование или вакцинацию.

Пассажиры отправляются в город в так называемом тревел-пузыре, что означает, что желающие могут познакомиться с Таллином только в рамках экскурсий круизной компании, организованных эстонским партнером, и посещать только те музеи, достопримечательности и рестораны, которые могут обеспечить безопасность пассажиров, минимальный контакт с местными жителями и соблюдение дистанции.