Барнаул, 30 августа, 2021, 11:35 — ИА Регнум. К сожалению, в России сложилась традиция, когда реформы вместо того, чтобы делались — бесконечно откладываются. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщил алтайский общественник, председатель ТСЖ «Красноармейский, 53» Константин Емешин, комментируя инициативу с переносом реформы по утилизации отходов сроком на два года:

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мусор

«Это связано с тем, что любая реформа должна быть организационно оформлена как проектный офис. Но в России все это традиционно погружается в межведомственные разборки бюрократии министерств. А кроме этого, на всё накладывает отпечаток личный интерес того или иного чиновника, который погружен в финансовые потоки в пользу аффилированных с ним фирм».

Как сообщало ИА REGNUM, за перенос на два года реформы в сфере утилизации товаров и упаковки их производителями выступило Минэкономразвития. Для того чтобы создать систему переработки отходов без резкого роста цен на товары, ведомство считает целесообразным предусмотреть поэтапный переходный период для его вступления в силу продолжительностью не менее двух лет.

Читайте также: Минэкономразвития РФ выступило за перенос реформы по утилизации отходов