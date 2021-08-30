Бразилиа, 4 апреля, 2018, 10:37 — ИА Регнум. Автопроизводитель Chevrolet вывел на тесты новую модель Cobalt, данный седан может выйти на рынок уже в 2019 году, шпионские снимки машины 3 апреля опубликовал портал «Колеса».

В данный момент автомобиль проходит испытания в Бразилии, где с 2011 года производится его предыдущая версия, которая в 2015 году получила внешнее обновление.

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Разработка машины производилась там же, компания позиционирует данную модель как автомобиль для развивающихся рынков.

В основу нового четырехдверного седана легла новая платформа, отличная от шасси Gamma II, на которой был построена предыдущая версия авто.

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Эту платформу Chevrolet создавала в партнерстве с китайской компанией SAIC, на её базе построены такие модели, как Onyx, Spin и Prisma. Сообщается, что будущий Cobalt может получить новый трехцилиндровый мотор.

Напомним, Chevrolet выпускает модель Cobalt с 2004 года, первое поколение автомобиля относилось к классу ситикаров, второе уже стало представителем B-класса. Это переднеприводный автомобиль с переднемоторной компоновкой и колесной формулой 4×2.