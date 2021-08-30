Петропавловск-Камчатский, 30 августа, 2021, 11:35 — ИА Регнум. На Камчатке на оплату излишних помещений, занимаемых чиновниками, тратится более 40 млн рублей в год. При этом в одном из министерств края обнаружили колбасный цех, об этом в ходе оперативного совещания 30 августа рассказал руководитель аппарата губернатора и правительства Камчатки Сергей Меркулов.

Алексей Иванов ИА REGNUM Правительство Камчатского края

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В ходе проверки удалось выяснить, что излишки занимаемой чиновниками площади составили 9,6 тыс. кв. метров.

«Общая сумма затрат, которая уходит на превышение площадей, 41 270 000 рублей. То есть это те средства, которые в соответствии с постановлением тратятся сверх потребностей», — цитирует Меркулова ИА «Кам 24».

Больше других на излишние площади тратят министерства ЖКХ, социального благополучия и семейной политики, культуры, спорта и сельского хозяйства. Навести порядок с площадями, которые занимают чиновники края обещают до конца 2021 года.

За министерством спецпрограмм Камчатки числится объект незавершенного строительства в Палане — колбасный цех.

«Это яркий пример, который говорит о том, что те цели, которые стоят перед органами власти, не всегда коррелируют с теми объектами, которые за ними закреплены. А они за них платят земельный налог», — сказал Меркулов.

Как сообщало ИА REGNUM, жительница Хабаровска уже год добивается от местных властей разрешения на самостоятельную установку пандуса для внука инвалида. Чиновники закопали её в бюрократических отписках.