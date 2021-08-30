Москва, 30 августа, 2021, 11:34 — ИА Регнум. Российские банки не торопятся активно выдавать кредиты по прежним ставкам, а постепенно увеличивают их вслед за стоимостью ресурсов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 августа заявил доцент кафедры «Финансовые рынки» РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Марков. Так он прокомментировал новость о том, что российские банки в июле 2021 года выдали почти на 17,5% меньше потребительских кредитов, чем в июне.

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«В настоящее время идет замещение банковских ресурсов в виде вкладов более дорогими пассивами в связи с ростом ставок по ним вслед за увеличением размера ключевой ставки, — сказал Марков. — Поэтому банки не торопятся активно выдавать кредиты по прежним ставкам, а постепенно увеличивают их вслед за стоимостью ресурсов. При этом потенциальные заемщики не всегда готовы брать кредиты по растущим ставкам. В связи с этим в июле наблюдалось снижение объема выданных банками потребительских кредитов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась информация о том, что Минэкономразвития РФ решило ограничить льготное кредитование малого бизнеса.